Liste d’attesa, Palozzi (FI): “Zingaretti pinocchio, ma i cittadini non hanno l’anello al naso”

NewTuscia – ROMA – “Zingaretti crede veramente che i cittadini del Lazio abbiano l’anello al naso, pensa seriamente di prenderli per i fondelli sparando balle sulle liste d’attesa. Siamo alla follia. Il presidente della Regione decanta il suo operato in materia sanitaria, parlando di inversione di tendenza sulle liste d’attesa, al contrario una delle più grandi criticità rimaste irrisolte in questi cinque anni di governo.

Anni in cui Zingaretti ha saputo apportare solo tagli lineari, chiusura di reparti e una riduzione della qualità delle prestazioni a favore degli utenti. Questa è l’unica verità, alla quale “Pinocchio” Zingaretti non può sfuggire”. Così, in una nota, il consigliere regionale FI, Adriano Palozzi.