Istituto Omnicomprensivo di Orte, un punto di riferimento per lo sport

NewTuscia – ORTE – Un vero e proprio centro per la promozione del benessere e dello sport: l’Istituto Omnicomprensivo di Orte vuole continuare ad affermarsi come punto di riferimento dell’intero territorio per la pratica sportiva. L’istituto scolastico, infatti, è ubicato al centro di un articolato polo sportivo e può contare su una palestra per basket e pallavolo in tensostruttura. Gli studenti, inoltre, possono usufruire di un campo da tennis e uno da calcetto. Tutti impianti, questi, che offrono l’opportunità ai ragazzi di sfidarsi tra loro in partite e tornei e di tenersi in allenamento.

Oltre a tutto questo, gli studenti hanno anche la possibilità di utilizzare la piscina comunale che dista solo poche centinaia di metri dall’istituto. La scuola nel tempo ha avviato molte collaborazioni con società sportive e realtà del territorio per realizzare corsi all’interno dello stesso istituto, come quello di karate e difesa personale, ma anche corsi di formazione come i corsi per arbitri federali e per assistenti bagnanti.

Nel prossimo giugno verrà altresì attivata un’attività di orienteering mentre, grazie ad un accordo con gli enti locali e la presenza di un punto di approdo in prossimità della scuola, gli studenti possono svolgere attività di canoa lungo il fiume Tevere.

Un’elevata attenzione, infine, per la prevenzione. All’interno dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte, infatti, è attivo anche un percorso per famiglie e studenti sulle manovre salvavita e le attività di primo soccorso, oltre che ad un corso per le classi quinte per l’utilizzo del defibrillatore automatico. Una preparazione affinchè i ragazzi siano cittadini consapevoli e attivi.