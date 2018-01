Viterbese Castrense, raggiunto l’accordo per De Vito

NewTuscia – VITERBO – La AS Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Siracusa per il passaggio in gialloblu del calciatore Andrea De Vito.

Difensore mancino classe 1991, cresce nelle giovanili del Milan con cui vince una Coppa Italia Primavera e debutta in serie A il 24 aprile 2010. Nel 2011-2012 dal Milan passa in prestito in serie B al Cittadella dove rimane per due stagioni. Dal nord al sud nel 2013 con il passaggio ai “Lupi” dell’Avellino. Nella stagione successiva indossa la maglia del Varese con cui colleziona 22 presenze in B. Nel 2015/16 scende in Lega Pro al Messina con cui disputa 2 campionati prima dell’approdo a Siracusa.

Il calciatore è già a disposizione di mister Sottili e questo pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento.