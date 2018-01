Regione, Aurigemma (FI): “Campagna elettorale Zingaretti con soldi regionali”

NewTuscia – ROMA – “Tutte le aziende iscritte a Gecoweb ( il portale di Lazio Innova per richiedere le agevolazioni della regione Lazio) stanno ricevendo una comunicazione via pec, firmata dal Presidente Zingaretti, nella quale si indicano le iniziative, i bandi della programmazione regionale.

Ci chiediamo, onestamente, se si tratti di una semplice comunicazione informativa, poichè non vorremmo fosse una trovata da campagna elettorale, pagata peraltro dai contribuenti, visto che non è stata mai fatta precedentemente.

Certo, oltre alle criticità in termini di opportunità, restiamo meravigliati che Zingaretti si ricordi ora delle aziende, quando in questi anni il suo operato per tale settore è stato quasi inesistente. E’ sufficiente ricordare il 70% ( e oltre) di domande di agevolazione respinte per inammissibilità formale, su due bandi del Por Fesr Lazio 2014-2020. Problematica, questa, che è stata attenzionata dopo il nostro intervento. Inoltre, è opportuno ricordare che molte aziende, che hanno ricevuto la comunicazione dal presidente Zingaretti, sono le stesse che hanno presentato domanda, ma da oltre un anno sono in attesa di risposte”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma