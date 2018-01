Appuntamento di chiusura per “Il borgo si illumina” a Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Appuntamento di chiusura per “Il borgo si illumina”, il cartellone natalizio organizzato dall’amministrazione comunale insieme ad associazioni e realtà del territorio, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.

Il sipario calerà domenica 14 gennaio, con uno straordinario concerto gratuito proposto da una band universitaria americana, la Whitworth University Jazz Ensemble, considerata una delle prime tra le formazioni di College degli Stati Uniti, che giungerà dalla California per donare al pubblico la loro incredibile sound, applaudito nel mondo. Si tratta di una band che rispetta la grande tradizione jazz americana, in una formazione che segue le linee dell’intramontabile Count Bassie Big Band, composta 17 elementi tra fiati e ritmica, con le immancabili improvvisazioni e sfumature swing.

Le tournée di questa formazione sono possibili grazie ai premi assegnati proprio in virtù delle loro grandi qualità artistiche. Nella sua storia, la band, diretta da oltre 25 anni dal maestro Dan Keberle, ha suonato in campus, festival ed eventi in tutto il mondo, esibendosi in Brasile, Australia, Cuba, Germania, Hawaii, New York City, New Orleans, e ben otto volte a Roma, affiancati dai più noti jazzisti italiani, quale Enrico Pieranunzi, Maurizio Giammarco, Roberto Gatto e Rosario Giuliani.

La Whitworth University Jazz Ensemble ha vinto numerosi Lionel Hampton jazz Festival e sono stati una delle prime cinque jazz band universitarie ad essere onorate della 46ma e la 50ma Elmhurst (Chicago) Collegiate Jazz Festivals. Il Jazz Times Magazine li ha menzionati come uno dei migliori programmi di educazione jazz negli Stati Uniti: a Whitworth sono attualmente attive otto facoltà di jazz.

E’ stato di recente pubblicato il loro decimo Cd. Per informazioni sul gruppo e sulle loro attività è è possibile visitare il sito www.whitworth.edu/jazzensemble.

Il 14 gennaio tutto questo si trasformerà nel magico concerto all’Auditorium di Sant’Agnese di Vitorchiano, dalle ore 17,00. L’ingresso è libero.

L’evento, di eccezionale valore culturale, è patrocinato dal Comune di Vitorchiano e della Scuola di Musica di Vitorchiano, La Piccola Opera, diretta da Massimo Bianchini.