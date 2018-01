Al teatro Il Mascherone di Valentano va in scena Mimmo

NewTuscia – VALENTANO – Domenica 14 gennaio il Teatro Il Mascherone di Valentano ospita uno spettacolo di raffinata melodia e dolcissima ironia dedicato all’ineguagliabile Domenico Modugno.

In scena Gianni Pontillo, anche autore dello spettacolo, insieme a Deborah Caroscioli e Davide Bellisario per una commedia che cavalcando le più belle canzoni di Modugno tesse un’amabile storia d’amore.

Cosa succede se un attore famoso, ma burbero e schietto, viene incaricato di realizzare uno spettacolo su Domenico Modugno e sull’amore da lui sempre cantato? L’attore entra in crisi, non si sente in grado di trasmettere dal palcoscenico i sentimenti presenti nella musica di Modugno. Accanto all’attore c’è una ragazza, sua collaboratrice da anni, con la quale tenta in tutti i modi di trovare una chiave di lettura dello spettacolo che non sia l’amore. Ma la ragazza è segretamente innamorata dell’attore nonostante lui la ignori. E così, nel primo atto, insieme provano a costruire uno spettacolo cercando di non parlare d’amore. Ma il risultato è vano: per parlare di Modugno bisogna necessariamente parlare d’amore. Poi accade un episodio che cambia, e risolve, le sorti dello spettacolo che dovranno mettere in scena. Qualcosa che si rivela un colpo di scena, e che stordisce il protagonista come un macigno sulla testa. Ed ecco che il miracolo avviene: lo spettacolo nasce, con tutta la carica di passione e di amore tipica del migliore Domenico Modugno. Sole, mare, sogni, ma anche frizzi, scherzi e risate creano sul palco quella magia inimitabile che si chiama Mimmo.

Ed è così che nasce la voglia di riscoprire uno tra gli artisti più geniali che lo spettacolo italiano abbia mai avuto. E’ la volontà di rendere omaggio ad uno straordinario interprete teatrale e cinematografico; un attore di talento che non bisogna dimenticare, rievocando i momenti salienti della vita e della carriera di colui che, prima di essere un grande artista, fu soprattutto un uomo.

Per informazioni e prenotazioni si invita a telefonare al numero: 335 7518414

DOMENICA 14 GENNAIO ore 17,30

TEATRO IL MASCHERONE DI VALENTANO

Piazza della Vittoria, Valentano (VT)