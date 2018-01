Agricoltura, Hausmann: “Più di 14 mln di euro agli allevatori laziali per il benessere animale”

NewTuscia – ROMA – E’ chiusa la graduatoria dei beneficiari della misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinata al benessere animale, che porterà agli allevatori delle cinque province del Lazio 14.656.702 euro per la promozione di sistemi di allevamento più attenti e rispettosi della vita degli animali, tutelando al contempo l’ambiente.

“E’ davvero positivo – dichiara l’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio, Carlo Hausmann – aver riscontrato una grandissima partecipazione, da parte del territorio, a una misura che premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime vigenti in tema di benessere animale e che, per farlo, sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. E’ un forte segnale che avrà ripercussioni sicuramente positive sul nostro sistema zootecnico, strategico per l’economia regionale. Più di 14 milioni di euro andranno a finanziare 797 progetti: 59 nella provincia di Frosinone per un totale di 871.802,25 euro; 118 nella provincia di Latina per un totale di 3.844.139,30; 174 nella provincia di Rieti per un totale di 1.840.850, 75; 234 nella provincia di Roma per un totale di 5.034.994,50; 212 nella provincia di Viterbo per un totale di 3.064.915, 25″.

La graduatoria è consultabile nella determinazione G00105 dell’8 gennaio 2018 sul portale regionale.