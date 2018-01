PD Viterbo, Antonella Paris responsabile campagna elettorale

NewTuscia – VITERBO – Dopo la nomina di Aldo Fabbrini e Bruno Franci, questa mattina Antonella Paris è stata nominata responsabile della campagna elettorale all’interno della Segreteria dell’Unione Comunale.

“Il periodo intenso di impegni che ci accingiamo ad affrontare in vista delle prossime tornate elettorali evidenzia la necessità di ampliare la nostra squadra e Antonella è una persona che spicca per un grande spirito pragmatico, quindi ho ritenuto opportuno avvalermi di un sostegno così prezioso per organizzare la campagna elettorale nella città di Viterbo e nelle frazioni” ha dichiarato la segreteria dell’Unione Comunale del PD Martina Minchella.

Segreteria Unione Comunale PD