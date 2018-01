Nuovi locali per il circolo del Pd di Orte: inaugurazione venerdì 19

NewTuscia – ORTE – In un momento storico in cui, purtroppo, le sedi di Partiti e Associazioni diminuiscono drasticamente, noi ad Orte, grazie all’impegno comune di tanti iscritti, inaugureremo dei nuovi locali, più accoglienti e funzionali, per il nostro PD.

Il Segretario del PD di ORTE, Angelo ZEPPA, commenta così la notizia: "Ho voluto fortemente questo cambiamento, subito dopo il Congresso che mi ha confermato Segretario, e sono orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare, insieme.

Il mio ringraziamento va a tutti gli iscritti, alle figure istituzionali ed in particolar modo al democratico Luca CIOCCHETTI che attraverso un impegno costante e puntuale ha reso possibile tutto ciò. La passione produce sempre buoni risultati.

Ogni sede politica e associativa è linfa vitale per la democrazia e chi contribuisce a tenere accesa la luce di questi luoghi compie un servizio importante per la collettività.”

Diamo appuntamento quindi, a tutti gli iscritti, a VENERDÌ 19 GENNAIO, alle ore 18.30, su Corso Garibaldi n. 53, per condividere il frutto del nostro impegno e della nostra passione.

Partito Democratico- ORTE