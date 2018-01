Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: due podi tricolori con Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre

NewTuscia – SANTA MARINELLA – La prima gara dell’anno ciclistico solare 2018 per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha coinciso con il campionato italiano di ciclocross sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Appuntamento casalingo sui prati dell’Ippodromo delle Capannelle a Roma dove il sodalizio altolaziale ha ottenuto la bellezza di due podi e svariati piazzamenti nella massima rassegna tricolore dedicata al cross.

Partito come campione italiano uscente, Gianfranco Mariuzzo ha conquistato il secondo posto nella gara master 5 dominata da Gianni Panzarini (Drake Team Cisterna) con il terzo posto ad appannaggio di Corrado Cottin (Cicli Benato). Bella prestazione offerta dal nuovo acquisto 2018 Michele Feltre che si è arreso a Giuseppe Dal Grande (Cicli Olympia) con la terza piazza di Mauro Braidot (Caprivesi) nella gara master 6.

Mariuzzo e Feltre hanno dato prova di essere tra i più forti d’Italia in questa disciplina per la gioia del presidente Stefano Carnesecchi: “I nostri atleti sono sempre in prima linea, hanno dimostrato di avere subito un’ottima gamba per onorare al meglio il primo appuntamento dell’anno. Un grazie a loro e a tutti gli sponsor che ci supportano costantemente “.

Di rilievo anche le altre performances degli altri componenti del team: Armando Mattacchioni (sesto tra i master 6), Mauro Gori (ottavo tra i master 6), Libero Ruggiero (14°tra i master 2), Vincenzo Scozzafava (18°tra i master 6), Claudio Albanese (23° tra i master 5) e solo un ritiro per l’élite sport Gianluca Magnante per via di una caduta.

Degno di nota l’impegno del presidente Stefano Carnesecchi insieme a Massimo Negossi ed Elisabetta Dani nel fornire l’assistenza ai box ad ogni partecipante del team.

Nel contesto del tricolore alle Capannelle si sono svolte le premiazioni del Giro d’Italia Ciclocross 2017-2018 Gianfranco Mariuzzo si è classificato al secondo posto tra i master 5 e terzo nella generale della fascia amatoriale 2/over 45 (oltre alle vittorie assolute di tappa a Numana e a Silvelle di Trebaseleghe come master di seconda fascia over 45) mentre Libero Ruggiero e Michele Feltre hanno ottenuto la maglia rosa di categoria rispettivamente tra i master 2 e i master 6.

In Veneto a Calderba di Ponte di Piave, secondo posto di Manuel Piva tra i master 2 preceduto da Ivan Ravaioli (GS Eurovelo) nel Trofeo Luigi Tempestin, prova del Campionato Triveneto Ciclocross Acsi.