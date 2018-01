Mafia Capitale, Aracri (FI): “Zingaretti nel mirino della Procura”

NewTuscia – ROMA – “Visto che il TgR Lazio si dedica al gossip e a fatti virtuali, invitiamo il direttore di testata a rendere un vero servizio pubblico occupandosi, invece, di fatti concreti, come il rischio processo per falsa testimonianza che vede interessato il presidente della regione Zingaretti. Le dichiarazioni rese nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale non devono essere state considerate esaustive ed ora, insieme ad altri esponenti del Pd, Zingaretti è nel mirino della Procura di Roma.

La testata regionale della Rai parlerà anche di questo durante la campagna elettorale? Restiamo telespettatori attenti e vigili, pronti a ricorrere nelle opportune sedi se non si dovesse rispettare la correttezza e il pluralismo dell’informazione”. Così, in una nota, il senatore FI, Francesco Aracri.