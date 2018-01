Contromano sulla strada: la Polizia Stradale scongiura il peggio

NewTuscia – TARQUINIA – Gli automobilisti hanno segnalato un mezzo contro mano e l’intervento degli uomini della Polizia di Stato della Polizia Stradale del Distaccamento di Tarquinia ha scongiurato il peggio.

Il fatto si è verificato nella giornata di ieri l’altro, quando un autotreno imboccava con senso inverso a quello di marzia la bretella Civitavecchia-Porto.

Un equipaggio della Polizia Stradale di Tarquinia, appresa la notizia, si portava immediatamente sul posto riuscendo ad intercettare il veicolo dopo aver messo in atto, tempestivamente, le segnalazioni necessarie per rallentare il traffico e mettere in guardia gli utenti della strada.

Al conducente del veicolo veniva contestata l’infrazione della guida contromano, con pena accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Le possibili gravi conseguenze della manovra del conducente del mezzo pesante sono state scongiurate, quindi, grazie all’intervento tempestivo degli uomini della Polizia Stradale di Tarquinia.