Centro per la Pace Viterbo: con Moravia contro la minaccia atomica

NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 10 gennaio 2018, come prosecuzione dell’iniziativa territoriale suscitata dalla Carovana delle donne per il disarmo nucleare, si è svolto a Viterbo presso il “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” un incontro di riflessione muovendo dalla lettura di alcuni brani del libro “L’inverno nucleare” di Alberto Moravia, in cui lo scrittore italiano – che fu anche parlamentare europeo – raccolse interviste e interventi contro la minaccia atomica e per il disarmo.

L’incontro si e’ aperto con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime morte in questi ultimi giorni nel Mediterraneo mentre cercavano di giungere in Europa in fuga da fame, guerre, dittature, disastri ambientali, violenze inenarrabili.

Nel corso dell’incontro e’ stata anche ricordata la figura e l’opera di Moravia, il suo vasto lavoro letterario, il suo straordinario impegno culturale e civile che fece di lui una delle figure di riferimento dell’intellettualita’ italiana del Novecento.

Le persone partecipanti all’incontro, oltre ad esprimere il loro sostegno all’appello affinche’ l’Italia ratifichi al piu’ presto il trattato Onu di proibizione delle armi nucleari del 7 luglio 2017, hanno espresso ancora una volta il loro sostegno anche all’appello “Una persona, un voto” per il riconoscimento del diritto di voto a tutte le persone residenti in Italia, all’appello affinche’ sia riconosciuto a tutti gli esseri umani il diritto di giungere nel nostro paese in modo legale e sicuro, ed all’appello per la legge sullo “ius soli / ius culturae; hanno espresso altresi’ il loro sostegno all’iniziativa per l’abrogazione dell’ergastolo.

Preso atto dello scioglimento delle Camere e della fissazione al 4 marzo 2018 delle prossime elezioni, le persone partecipanti all’incontro auspicano che su questi temi vi sia un esplicito pronunciamento ed un impegno programmatico delle forze politiche democratiche gia’ in campagna elettorale.

*

Ogni essere umano ha diritto alla vita e alla dignita’; salvare le vite e’ il primo dovere. Pace, riconoscimento dei diritti umani di tutti gli esseri umani, difesa della biosfera: solo la nonviolenza puo’ salvare l’umanita’ dalla catastrofe.

Il “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo

Una breve notizia sulla Carovana delle donne per il disarmo nucleare

Si e’ svolta tra il 20 novembre e il 10 dicembre 2017 la Carovana delle donne per il disarmo nucleare che ha attraversato l’Italia per chiedere che anche il nostro paese ratifichi il Trattato di proibizione delle armi nucleari (Tpnw) adottato il 7 luglio 2017 dall’Onu.

Molte le iniziative realizzate in varie citta’ d’Italia: la Carovana, promossa dalla “Lega internazionale delle donne per la pace e la liberta’” (Wilpf), la piu’ antica e prestigiosa associazione pacifista internazionale, ha infatti saputo suscitare l’adesione e l’impegno del vasto e variegato arcipelago del “popolo della pace”, associazioni, movimenti, istituzioni e persone impegnate in difesa dell’umanita’ e della biosfera, per la pace e il disarmo, contro tutte le violenze, per la liberazione comune e per la vita, la dignita’ e i diritti di ogni essere umano e dell’intero mondo vivente.

La carovana ha preso avvio il 20 novembre, “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia”, e si e’ conclusa il 10 dicembre, “Giornata internazionale dei diritti umani”; al suo centro, cuore pulsante, il 25 novembre, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, con la partecipazione alla manifestazione nazionale promossa dal movimento “Non una di meno” a Roma.

Invitiamo tutte le persone di volonta’ buona, tutte le associazioni impegnate per la pace, i diritti umani, la difesa della natura e della civilta’ umana, tutte le istituzioni democratiche, a sostenere le ulteriori iniziative della Wilpf.

Per contattare le donne della “Lega internazionale delle donne per la pace e la liberta’” (Wilpf-Italia): Antonia Sani: cell. 3497865685, e-mail: antonia.sani.baraldi@gmail.com e Giovanna Pagani: cell. 3201883333, e-mail: gioxblu24@gmail.com