Anzio, Aurigemma (FI): “No a chiusura laboratorio analisi”

NewTuscia – ROMA – “Continua il sostanziale depotenziamento dell’ospedale di Anzio, portato avanti dalla regione Lazio. Ai tanti problemi segnalati, ora si aggiunge la sempre più probabile chiusura del laboratorio analisi. Questo significa creare ulteriori difficoltà alla cittadinanza: infatti, se verrà confermata tale decisione, una volta effettuati i prelievi, questi verranno inviati con un’automedica a Latina, e tutto ciò rischia naturalmente di generare ritardi e ulteriori disagi.

Questa misura si va ad aggiungere alle già numerose criticità del nosocomio, con il personale costretto a turni massacranti, e soltanto grazie alla professionalità di medici e paramedici, è possibile gestire la situazione. Il presidente Zingaretti, invece di proseguire con i tagli in ambito sanitario, dovrebbe ascoltare le istanze della cittadinanza. A tal proposito, non posso che sostenere la “battaglia” che sta portando avanti il consigliere di Nettuno Dell’Uomo, proprio per far si che l’ipotesi di chiusura venga definitivamente scongiurata”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute Antonello Aurigemma.