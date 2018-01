School of Media: parte il progetto sulla comunicazione dedicato ai giovani del Lazio

NewTuscia – ROMA – Partirà a fine gennaio il nuovo progetto dell’associazione di promozione sociale “Il Refuso” (editore di Giornalisti nell’Erba) rivolto ai giovani del Lazio dai 15 anni in su. Il progetto è cofinanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ? e della Regione Lazio, art. 82, L.R. 6/99 e ss.mm.ii.

L’obiettivo è fornire ai ragazzi che prenderanno parte a school of media strumenti per una comunicazione efficace nell’era dello “smart”.

Il progetto parte con il primo laboratorio il 30 gennaio e con l’evento di lancio del 19 gennaio a Frascati, all’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini dalle 10 alle 13, e si conclude durante la 12esima giornata nazionale di Giornalisti nell’Erba in programma per il 25 maggio.

School of Media si compone 6 moduli, 6 percorsi di laboratorio gratuiti di giornalismo e comunicazione, multimedia (video, audio, montaggio, riprese), grafica e infografica, social mediae e web.

Per ogni modulo è prevista la partecipazione massima di 20 giovani, per un totale di 120 giovani.

I percorsi da seguire si terranno soprattutto in orario pomeridiano, presso la biblioteca Casa di Pia di Frascati (grazie alla partnership primaria con il Comune di Frascati che ha aderito al progetto) e all’esterno per la sperimentazione “sul campo”.

L’evento di lancio è previsto la mattina del 19 gennaio all’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati. Tutte le scuole secondarie di secondo grado della regione sono invitate a far partecipare i propri alunni interessati, prenotando e confermando la loro presenza all’indirizzo email info@giornalistinellerba.org

devono compilare il QUESTIONARIO entro e non oltre il 21 gennaio. La commissione dei tutor valuterà i questionari essenzialmente su base motivazionale e selezionerà max 20 alunni per laboratorio. I giovani che vogliono partecipare,

Gli esiti della selezione dei candidati partecipanti saranno resi noti sui siti ilrefuso.com e giornalistinellerba.it il 23 gennaio.

Il progetto potrà essere valido per l’Alternanza Scuola Lavoro (fino a 80h) se convenzionato con gli Istituti scolastici.