Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo al Francigena di Capranica

NewTuscia – CAPRANICA – Una serata in compagnia della Gente di Cerami per l’apertura della prima stagione teatrale al Francigena di Capranica il 13 gennaio prossimo alle ore 21.00.

“E’ un sogno che si avvera per Capranica – afferma il Sindaco Pietro Nocchi. Un cartellone emozionante di elevata qualità artistica con 12 spettacoli che coniugano ricerca, proposta contemporanea e tradizione. Un modo per condividere lo spettacolo dal vivo e offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi al teatro e alle arti sceniche in generale”.

La programmazione al Teatro Francigena propone al pubblico della Tuscia alcune delle realtà teatrali più significative, che si sono distinte sul piano nazionale vincendo premi prestigiosi con spettacoli che hanno visto il consenso unanime della critica e del pubblico.

“Il Teatro Francigena – spiega l’Assessore alla Cultura Silvia Valentini – è un modo per stare nel territorio coinvolgendo la comunità in uno scambio continuo di emozioni e la direzione artistica del Maestro Galadini, fondatore dell’Associazione Teatri Soratte, è il valore aggiunto di questa prima stagione teatrale”.

Per informazioni: 0761 6679208 oppure fabiogaladini@gmail.com

Teatro Francigena, Largo Ripoll (adiacenze scuola materna), Capranica

Ingresso Intero 10,00 euro

Ingresso Risotto 8,00 euro

Abbonamento 12 spettacoli 85,00 €

Abbonamento 6 spettacoli 43,00 €

Abbonamento 3 spettacoli 21,00 €