Autostrade, Aurigemma (FI): “Zingaretti venga a riferire in commissione”

NewTuscia – ROMA – “Oggi pomeriggio il presidente Zingaretti si è recato presso il Ministero dei Trasporti, alla presenza di alcuni sindaci del Lazio e dell’Abruzzo, per discutere della questione degli aumenti dei pedaggi dell’A24. La delegazione scelta del presidente Zingaretti, in barba al rispetto istituzionale, era composta dal sindaco di Rocca Santo Stefano, dal sindaco di Subiaco e da quello di Vicovaro, naturalmente di centrosinistra.

Tutti gli altri amministratori, di liste civiche e di centrodestra, sono rimasti fuori al freddo pur chiedendo di salire. E’ l’ennesima scelta scriteriata del governatore, che in questi anni è stato in silenzio mentre aumentavano i pedaggi, e adesso sotto campagna elettorale cerca di recuperare consenso con queste “comparsate”. Per questo ho chiesto a Zingaretti di riferire in commissione regionale trasporti, che abbiamo già richiesto da una settimana, alla presenza di tutti i sindaci, al di là di ogni colore politico”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.