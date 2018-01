Viterbese Castrense, raggiunto l’accordo per De Sousa

NewTuscia – VITERBO – La AS Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Racing Club Fondi per il passaggio in gialloblu del calciatore Claudio De Sousa.

Attaccante classe 1985, nasce calcisticamente nelle giovanili della Lazio con cui arriva ad indossare anche la maglia della Prima Squadra segnando 1 rete in serie A contro il Messina.

Oltre a quella biancoceleste, ha vestito anche le casacche di Torino, Catanzaro, Ancona, Pescara, l’Aquila, Como e Racing Club Roma.

Il calciatore è già a disposizione di mister Sottili e questo pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento.