Viterbo: incendio in zona Paradiso

NewTuscia – VITERBO – Questo pomeriggio a Viterbo, poco dopo le 19.00, alcuni cittadini hanno potuto osservare una volante della polizia locale, impegnata nel servizio di controllo organizzato in occasione della Befana 115, partire a tutta velocità da Piazza Fontana Grande in direzione della zona Paradiso, attraversare Via Cavour e Porta Faul e bloccare il passaggio delle macchine provenienti da Porta Fiorentina in direzione Via Vicenza.

La ragione è da ricercarsi nelle fiamme, che proprio nella zona Paradiso, sono state viste sprigionarsi dal garage di una palazzina: una macchina ha preso fuoco dopo che il proprietario l’aveva parcheggiata. L’incendio è stato subito circoscritto, ma il fumo ha raggiunto i piani superiori, facendo finire, sembra, alcuni residenti all’ospedale Belcolle.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia. presenti anche alcune ambulanze.