Sold out per lo spettacolo L’Operazione in scena domenica 7 gennaio al Teatro dell’Unione di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Lo spettacolo L’Operazione, in programma domenica 7 gennaio ore 18, è una anteprima nazionale, prodotto da Gianluca Ramazzotti per Ginevra Media Prod SRL con Antonio Catania, Nicolas Vaporidis, Gabriella Silvestri e la straordinaria partecipazione di Maurizio Mattioli e con Marco Giustini. Scritto e diretto da Stefano Reali.

Ricordiamo che la stagione 2017/2018 del Teatro dell’Unione di Viterbo curata da ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) continua fino ad aprile 2018 ed è possibile acquistare già da ora, i biglietti per tutti gli spettacoli, sia on line che direttamente presso il teatro. La biglietteria è aperta con i seguenti orari: tutti i giorni (escluso il lunedì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).

La stagione di prosa è arricchita dagli spettacoli di danza, il 16 febbraio in scena DaCru Dance Company in TheKITCHENtheory per la regia di Marisa Ragazzo, la coreografia Marisa Ragazzo e OmidIghanì mentre il 17 marzo la Compagnia Abbondanza/Bertoni presenta La Morte e la Fanciulla con la regia e la coreografia di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni.

Domenica prossima, 14 gennaio alle ore 18, il primo spettacolo di teatro ragazzi dedicato alle famiglie: in scena Bubbles, un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, Una Produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello. Marco Zoppi è uno dei bubbleartist di maggior successo nel panorama europeo e conduce il pubblico in una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. In Bubbles, Marco Zoppi racchiude tutta la sua esperienza di illusionista e bubbleartist, crea bolle di sapone di ogni forma e colore che prendono vita, mutano e si trasformano, gioca con gli elementi della natura attraverso la sua arte leggera e delicata, realizza uno spettacolo magico, poetico e surreale dove musica, colori, luci e materia si fondono e fenomeni all’apparenza impossibili ed inspiegabili accadono di fronte allo sguardo attonito dello spettatore.

Questi i prossimi spettacoli della stagione di prosa:

domenica 28 gennaio ore 18 – La ragione degli altri. di Tato Russo, da Luigi Pirandello. Con Renato De Rienzo, Massimo Sorrentino, Armando De Ceccon, Giulia Gallone, Francesco Ruotolo, Giorgia Guerra, Claudia Balsamo, Riccardo Citro. Scene Peppe Zarbo, Costumi Giusi Giustino, Musiche Zeno Craig, Disegno Luci Roger Lafontaine. Regia Di Tato Russo.

sabato 10 febbraio ore 21 – Questi fantasmi! di Eduardo De Filippo. Con (in ordine di apparizione)Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto, Viola Forestiero, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo. Regia Marco Tullio Giordana

sabato 24 marzo ore 21 – La strana coppia di Neil Simon. Traduzione Robert Conti. Un progetto di Pasquale Squitieri. Con Claudia Cardinale e Ottavia Fusco. Con Lello Giulivo, Patrizia Spinosi, Cinzia Cordella, Nicola D’Ortona, Angela Russo. Scene Bruno Garofalo, Costumi Michele Gaudiomonte. Messa in scena Antonio Mastellone.

domenica 15 aprile ore 18 – Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Adattamento e regia Valter Malosti con Roberta Caronia, Valter Malosti, Paola Pace, Vito Di Bella, Paolo Giangrasso, Maria Lombardo, Roberta Crivelli.

venerdì 27 aprile ore 21 – La scuola. Cardellino Srl presenta La scuola, di Domenico Starnone. Regia di Daniele Luchetti con(in ordine di apparizione)Vittoria Belvedere, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto Nobile, Silvio Orlando, Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini.

Per informazioni si può consultare il sito: www.teatrounioneviterbo.it

Telefono 388.9506826 (dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19), email: teatrounioneviterbo@gmail.com