Oltre cento persone a cena con il Rotaract Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Come Presidente del Club Rotaract Bolsena e Ducato di Castro desidero ringraziare le oltre 130 persone intervenute ieri sera all’evento di beneficienza tenutosi presso il ristorante La Ciotola di Valentano, un’occasione per ritrovarsi tra amici e brindare insieme al nuovo anno, all’insegna della solidarietà.

Alla tombolata di beneficienza, organizzata in collaborazione con l’associazione Giovane Tuscia, ben rappresentata da Matteo Achilli, hanno aderito numerosi cittadini e diversi rappresentanti delle istituzionali locali, oltre alle associazioni del luogo e alle società sportive dell’S.S.D Valentano, A.S.D. Bolsena, United Alta Tuscia e A.S.D. Città di Castro, ovvero i club calcistici che avevano già partecipato alla seconda edizione del Trofeo Rotaract lo scorso 23 dicembre.

Oltre alla tombolata di beneficienza, durante il corso della serata si è tenuta infatti la premiazione del torneo già patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio, che aveva visto prima classificata la squadra dell’A.S.D. Città di Castro. Un premio importante per rilevanza locale e finalità benefica, consegnato per l’occasione dell’On. Daniele Sabatini, che ringraziamo per la costante attenzione che mostra verso le iniziative a scopo umanitario del Rotaract.

Alle squadre, ai loro giocatori, allenatori e Presidenti vanno i più sentiti ringraziamenti del nostro Club, avendo dimostrato grande generosità, altruismo e spirito di partecipazione verso questa iniziativa, il cui ricavato sarà interamente devoluto dal club nell’acquisto di giocattoli per il reparto di pediatria dell’Ospedale Belcolle e per i ragazzi delle Case famiglia di Viterbo.

Un ultimo e particolare ringraziamento va al nostro socio Stefano Bigiotti, per aver organizzato questo eccezionale appuntamento, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione per le tematiche sociali che interessano il club, impegnandosi in prima persona per la buona riuscita di questa importante iniziativa in favore dei meno fortunati.

Andrea Jorge Basili,

Presidente del Club Rotaract Bolsena e Ducato di Castro