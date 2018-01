Befana115, tutto ok: camion dei VVff per la sicurezza (Video e foto)

NewTuscia – VITERBO – Tantissima gente alla tradizionale manife stazione del “lancio” della Befana dei Vigili del fuoco in piazza del Plebiscito a Viterbo.

Gente assiepata anche da più di un’ora ha assistito ai pochi secondi della discesa della Befana che, durante il “viaggio” verso terra dal campanile di piazza del Comune, ha anche sparato fiocchi e coriandoli. Si sono così conclusi ufficialmente, anche per Viterbo, gli eventi legati alle festività natalizie. Manca solo lo stop definitivo del Christmas Village di domani.

In occasione della Befana 115 attuate le misure di sicurezza concordate tra Questura, Prefettura e Vigili del fuoco: una camionetta 115 ha bloccato il transito nella parte finale di via Cavour. Il tutto è stato nell’ambito delle misure sulla sicurezza pubblica derivanti dagli incidenti di Torino in cui rimase, dopo giorni di agonia, morta una donna.

Nel complesso due settimane da ricordare a Viterbo con il Christmas Village, che ha fatto registrare presenze record e, insieme, la stagione del teatro dell’Unione che ha riportato l’attenzione sul teatro realizzato da Vespignani e inaugurato nel 1855.