Nonno Nemo cerca un’adozione urgente

NewTuscia – ROMA – Questa è la storia di Nonno Nemo. Nemo fino a quattro anni fa viveva a Livorno, poi però il suo padrone si ammala e muore. Il cane viene preso in carico dall’attuale padrona che vive a Roma. Oggi all’età di 13 anni Nonno Nemo deve andare via, per lui non c è più posto. La volontaria Mizzy è andata di persona a conoscere questo dolce cagnolino. Le motivazioni sono sempre le stesse: “Resta tanto tempo da solo, non ho più tempo per occuparmi di lui” ecc ecc…

È davvero triste pensare che un cagnolino di 13 anni possa essere portato in canile, noi una possibilità vogliamo dargliela, non abbiamo la certezza di riuscirci ma la buona volontà di provarci c’è. Nemo è una taglia medio-piccola è un simil Lagotto, pesa circa 13/14 kg, ha 13 anni, è sterilizzato, vaccinato e microcippato.

Non è possibile fare la prova compatibilità con i gatti, in passeggiata invece non ha dimostrato nessuna aggressività verso i suoi simili. Ha gli occhietti di un cucciolo, è tenerissimo.

Ha una leggera otite dovuta all’età. Ci sente poco. Cerchiamo per nonno Nemo, che questa volta sia per sempre una famiglia che possa garantirgli una vecchiaia tranquilla. Possibilmente senza bambini piccoli. Sa andare al guinzaglio. È abituato a fare i bisogni anche fuori il terrazzo.

Chi ha un posticino per lui?

Nemo si trova a Roma ma per una buona adozione valutiamo richieste anche al nord.

Per info adozione 3280533190 oppure 3470033402

Se non rispondiamo inviateci un messaggio con scritto il nome del cane è sarete richiamati. Grazie.