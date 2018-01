Montalto e Pescia Romana: arriva la Befana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si concluderanno domenica 7 gennaio le festività natalizie a Montalto di Castro e Pescia Romana, con l’arrivo della Befana. Sabato 6 gennaio alle ore 15 a piazza Carlo Alberto dalla Chiesa la “Festa della Befana” – a cura delle Pink Lady – accompagnata dalla principessa Elsa e Olaf di Frozen (a cura dell’associazione Giocomatto); alle ore 16 a via Garibaldi e via Aurelia Tarquinia torna la musica itinerante con “Tardioli Street Band”. Domenica 7 gennaio alle ore 17:30 al teatro Lea Padovani “Gang of Magic”: uno spettacolo stupefacente che farà vivere al pubblico l’emozione indimenticabile della magia.

Sabato 6 gennaio a Pescia Romana, alle ore 15:30, la Befana in piazza al villaggio di Natale (Centro Oasis Sport, a cura dell’associazione Zero in Condotta Olbia), gonfiabili, area giochi e trucca-bimbi. I Presepi e i villaggi esposti a Montalto di Castro e Pescia Romana: Misericordia (Terravecchia); Fontana del Mascherone; Via del Giardino; Quartiere Rompicollo; Chiesa Santa Maria Assunta; Villaggio di Natale Fondazione Vulci (parco di Vulci); Chiesa San Giuseppe Operaio (Pescia Romana). Info e contatti Ufficio Turismo ‪0766870115.