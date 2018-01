Asp Civitavecchia, terzultima giornata di andata del campionato di serie C maschile

FORMAZIONE MASCHILE

Serie C

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sarà una gara dal sapore speciale quella che andrà in scena domenica sera alle 18:30 al Palasport per la terzultima giornata di andata del campionato di serie C. Di fronte ci saranno infatti la Serramenti Sartorelli Asp di Franco Accardo e la Roma Volley dell’ex allenatore e giocatore rossoblu Fabio Cristini. Una sfida nella sfida, ma in un clima di grande amicizia, anche se, guardando la classifica si capisce che la partita sarà importante per entrambe le formazioni. La Sartorelli Asp ha imminente bisogno di punti, trovandosi al terzultimo posto della graduatoria con soli 10 punti all’attivo. Sono 15, invece, quelli dei capitolini, reduci però da un momento negativo, fatto di tre sconfitte in altrettante partite. Per la sfida di domenica sera, il tecnico Franco Accardo avrà la rosa al completo, fatta eccezione per il centrale Olivastri e lo schiacciatore Martelli, ormai out fino alla fine della stagione. “È una gara importantissima – afferma l’esperto tecnico civitavecchiese – perché sia noi che loro siamo invischiati nella lotta salvezza. Ritroverò Fabio, ragazzo che ho visto nascere. Per fortuna non lo vedrò a bordo campo – scherza Cristini – perché dovrò scontare una giornata di squalifica”.

FORMAZIONI FEMMINILI

Serie C

Al rientro in campo dopo la pausa per le festività natalizie, è subito scontro di alta classifica per la Margutta Asp. Domani alle 18:30 Iengo e compagne affronteranno il Sempione, terza forza del girone a -2 dalle civitavecchiesi. A complicare una gara già difficile, ci sono le assenze con le quali dovrà fare i conti il tecnico Mauro Taranta, tutte concentrate nel ruolo di centrale. Mancheranno Fiore, Paolini e Monti e quindi ad affiancare Brighenti sarà la giovane Baffetti. “Ci aspetta subito uno scontro difficile – spiega Taranta – nel quale servirà dare il massimo per fare risultato e provare a staccare il gruppo delle inseguitrici. Purtroppo non ci siamo potute allenare al meglio durante le feste perché molte ragazze hanno avuto l’influenza. La sfida dopo le vacanze natalizie è sempre un grande punto interrogatorio.

Serie D

In campo domenica al Palasport anche la Possenti Costruzioni Asp. Alle 16 le giovani rossoblu se la vedranno contro il Don Orione, quarta forza del girone B del campionato di serie D.