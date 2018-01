Imprese biologiche della Tuscia sempre più protagoniste sulle tavole degli italiani

NewTuscia – ROMA – Con 1.120 aziende biologiche certificate e un’incidenza pari a 296 imprese ogni 10.000, la provincia di Viterbo si conferma nell’alta classifica del biologico in Italia. È quanto emerge dall’intesa tra Accredia, Unioncamere e InfoCamere che ha permesso di realizzare la “mappa” aggiornata degli operatori con certificazione Bio, ancora più accessibile grazie all’inserimento delle informazioni nelle visure rilasciate dalle Camere di Commercio.

A oggi sono circa 60mila le aziende italiane con certificazione “Bio”, 24mila delle quali (quasi il 40% del totale) accreditate dal sistema di certificazione nazionale solo negli ultimi tre anni. La novità rientra nel processo di continuo miglioramento di qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.

La “mappa” disegna uno scenario in cui sempre più consumatori sono attenti a salute e ambiente, con una richiesta di prodotti biologici in crescita, ed un numero sempre maggiore di aziende che scelgono di produrre in modo più naturale.

La mappa delle imprese “Bio” in Italia

A inizio dicembre 2017, le imprese in possesso di una certificazione Bio in Italia erano 59.461. Per la maggioranza, si tratta di realtà localizzate nel Mezzogiorno (il 55,8%), più del doppio di quelle con sede al Nord (il 23,4%) e quasi tre volte quelle del Centro Italia (il 20,8%). Più della metà (il 56%) delle imprese certificate si concentra in sole cinque regioni con la Sicilia in testa (15,9), seguita dalla Calabria (13,4), dalla Puglia (11,6), dalla Toscana e dall’Emilia Romagna (7,7). I numeri del biologico nel Belpaese raccontano di un settore che si è fortemente trasformato e irrobustito negli ultimi anni, passando da tendenza rivolta a mercati di nicchia a vero e proprio stile di vita per milioni di consumatori italiani. Al tempo stesso, il biologico sta rivestendo un ruolo sempre più importante come opportunità di rilancio per molte aziende del nostro agro-alimentare. Mentre nell’agricoltura tradizionale ogni anno numerose imprese chiudono, cedendo il passo a realtà più grandi e strutturate, il settore del biologico sta andando in controtendenza, a dimostrazione che anche aziende di dimensioni più piccole, grazie all’applicazione dei principi dell’agricoltura biodinamica, possono stare con successo sul mercato.

Tornando ai dati, con riferimento all’attività svolta l’81% opera direttamente nel settore agricolo e circa il 7% nel commercio. In particolare, le aziende che svolgono esclusivamente produzione Bio sono 44.482 (il 75% dell’universo delle certificate) e di esse una su tre ha sede in due sole regioni del Mezzogiorno: Calabria o Sicilia. Approfondendo l’analisi delle imprese Bio per forma giuridica, l’11% (6.490) è costituito da società di capitale. Di queste, oltre il 90% è una PMI ovvero con un volume d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro. Più della metà (il 55,2%) rientra nella definizione di micro impresa (con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro), e la metà ha un capitale sociale inferiore ai 50mila euro.

Cos’è la certificazione biologica

In una parola (per giunta ormai abbreviata) si celano significati complessi, qualcosa di più di un nome su un’etichetta e più vicina a una filosofia che ha l’ambizioso obiettivo di tutelare la salute salvaguardando l’ambiente.

L’agricoltura biologica sfrutta infatti la naturale fertilità del suolo con lo scopo di rispettarla e favorirla ricorrendo a interventi limitati. Questa particolare tipologia di agricoltura, inoltre, ha lo scopo di promuovere la biodiversità ed escludere l’utilizzo di prodotti di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e di organismi geneticamente modificati (OGM).

L’agricoltura biologica è disciplinata a livello comunitario dal Regolamento CE 834/2007 e dai successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all’etichettatura per le seguenti categorie di prodotti:

Prodotti agricoli vivi o non trasformati;

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere usati come alimenti;

Mangimi;

Materiale da propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

La certificazione “Bio” è un attestato che garantisce il rispetto di rigidi requisiti atti a evitare o ridurre la “contaminazione” da parte dell’uomo. L’organismo di certificazione di prodotto è responsabile per la verifica della conformità del prodotto ai requisiti fissati per la certificazione, alle norme tecniche volontarie o ad altri riferimenti normativi. La certificazione di prodotto è basata sulla fiducia sullo specifico processo di fabbricazione. Questo assunto implica l’estensione di tale situazione di conformità nel tempo.

Tab. 1 – Imprese con certificazione BIO: distribuzione regionale

REGIONE Imprese cerificate BIO Incidenza ogni 10mila REGIONE Imprese con certificate BIO Incidenza ogni 10mila SICILIA 9.444 204 TRENTINO-ALTO ADIGE 1.827 166 CALABRIA 7.978 428 SARDEGNA 1.793 106 PUGLIA 6.873 181 BASILICATA 1.724 286 TOSCANA 4.608 111 ABRUZZO 1.563 105 EMILIA-ROMAGNA 4.567 100 UMBRIA 1.333 141 LAZIO 3.720 57 FRIULI-VENEZIA GIULIA giuliagiuGIULIA 576 56 CAMPANIA 3.414 58 MOLISE 410 116 MARCHE 2.727 158 LIGURIA 391 24 PIEMONTE 2.401 55 VALLE D’AOSTA 48 38 LOMBARDIA 2.185 23 VENETO 1.879 38 ITALIA 59.461 98

Tab. 2 – Imprese con certificazione BIO: distribuzione per macro-settore di attività economica

Macro-settore economico Imprese cerificate BIO Peso % sul totale BIO Imprese BIO ogni 10mila imprese Agricoltura, silvicoltura pesca 47.934 80,6% 635 Commercio 3.963 6,7% 26 Manifattura 3.164 5,3% 55 Alloggio e ristorazione 1.797 3,0% 40 Altro 2.603 4,4% 9 TOTALE 59.461 100,0% 98

Tab. 3 – Società di capitale con certificazione BIO: distribuzione per capitale sociale – valori %

Tipo di impresa Peso % fino a 10mila euro 25,2% tra 10mila e 50mila 25,4% tra 50 e 100mila 17,8% 100mila – 250mila 7,3% 250mila – 500mila 4,0% 500mila – 1milione 4,8% oltre 1milione 15,5%

Tab. 4 – – Imprese con certificazione BIO: distribuzione per anno di certificazione – valori %

Anno di certificazione Peso % ante 2000 6,6% tra 2000 e 2004 9,7% tra 2005 e 2009 14,3% tra 2010 e 2014 30,5% tra 2015 e 2017 38,9%

Tab. 5 – – Imprese con certificazione BIO: distribuzione per tipologia dimensionale – valori %

Tipo di impresa Peso % Grande 8,9% Media 16,8% Piccola 19,1% Micro 55,2%

