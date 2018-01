Festa dell’Epifania: nella Viterbo Sotterranea la Befana formato famiglia

NewTuscia – ROMA – L’Epifania tutte le feste porta via, ma nel giorno della Befana la Viterbo Sotterranea ha in serbo sorprese golose e divertenti, formato famiglia. Sabato 6 gennaio, agli ospiti in visita ai sotterranei di Tesori d’Etruria, verranno anche offerte degustazioni di dolci prodotti delle terre etrusche.

Inoltre, per tutti i visitatori che verranno vestiti da befane e befanoni, la visita a Viterbo Sotterranea sarà completamente gratuita. Per gli ospiti grandi e piccini, l’ appuntamento è a partire dalle ore 10 del mattino.

E’ un’ottima occasione per trascorrere la festa della Befana con la propria famiglia alla scoperta dei segreti sotterranei della città etrusca e papale, accompagnati dai racconti delle guide turistiche di Viterbo Sotterranea; una visita che conduce alla scoperta di questi magici luoghi in un viaggio nella storia lungo 2500 anni.

La Viterbo Sotterranea è comodamente percorribile e le visite vengono effettuate con orario continuato ogni 30 minuti, dalle ore 10.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni: “Tesori d’Etruria”, Piazza della Morte, 1 – Viterbo – Tel. 3388618856 0761 22 08 51

welcome@tesoridietruria.it

www.tesoridietruria.it