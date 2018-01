Comune di Roma, Palozzi (FI): “La sindaca non informa ma inforna consulenze esterne”

NewTuscia – ROMA – “Il Comune di Roma manderà in stampa un settimanale che descriverà l’attività dell’amministrazione ai romani. “La sindaca informa” si chiama la rivista, e più che un bollettino istituzionale appare un giornale politico, plasmato a immagine e somiglianza della prima cittadina. Insomma, perdendo consensi e appeal sul proprio terreno fertile, il web, ora Virginia Raggi cerca di puntare tutto sul cartaceo.

Un consiglio, però: cambiamo il titolo. Anziché “La sindaca informa”, suggerirei “La sindaca inforna” viste le infornate di consulenze esterne al Campidoglio, durante questo anno e mezzo di legislatura, e il conseguente spreco di denaro pubblico. Cosa che fa il paio con i 60mila euro l’anno che le famiglie potrebbero sborsare per il nuovo giornaletto della Raggi. Sicuramente i romani sarebbero più contenti di contribuire per il decoro della città e non per la pseudo propaganda di un’amministrazione comunale ormai allo sbando”. Così, in una nota, il consigliere regionale FI, Adriano Palozzi.