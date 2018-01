Centro per la Pace Viterbo. In ricordo di Pippo Fava

NewTuscia – VITERBO – Ricorrendo l’anniversario della morte di Pippo Fava, l’illustre scrittore, giornalista e militante antimafia è stato ricordato il 5 gennaio 2018 a Viterbo presso il “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani”.

Il discorso commemorativo è stata tenuto dal responsabile della struttura nonviolenta viterbese.

Nel corso dell’incontro sono stati letti e commentati alcuni brani dagli scritti di Pippo Fava.

Giuseppe Fava, detto Pippo, nacque a Palazzolo Acreide (Siracusa) il 15 settembre 1925. Laureato in giurisprudenza nel 1947, giornalista professionista dal 1952, redattore e inviato speciale nei settori di attualità e di cinema per riviste come “Tempo illustrato” e “La domenica del Corriere”, corrispondente di “Tuttosport”, variamente collaboro’ a “La Sicilia”, dal 1956 al 1980 capocronista del quotidiano “Espresso sera”. Drammaturgo, romanziere, autore di libri-inchiesta; nel 1975 ottiene grande successo il suo romanzo Gente di rispetto; nel 1977 pubblica un altro grande romanzo: Prima che vi uccidano.

Nel 1983 pubblica L’ultima violenza, da molti considerato il suo capolavoro drammaturgico. Nei primi anni ’80 si consuma l’esperienza di direzione del quotidiano catanese “Giornale del Sud”, due anni di limpide battaglie civili, antimafia e pacifiste, ed una rottura conclusiva di testimonianza esemplare. Nel gennaio del 1983 esce il primo numero del mensile “I Siciliani” che Fava fonda con un gruppo di giovani: sarà una delle esperienze decisive per il movimento antimafia che si sta formando in Italia, e resta un punto di riferimento fondamentale.

Il 5 gennaio 1984 Pippo Fava e’ assassinato dalla mafia a Catania. Opere di Giuseppe Fava: I. Opere letterarie e teatrali di Fava pubblicate in volume: Pagine, Ites, Catania 1969; Gente di rispetto, Bompiani, Milano 1975; Prima che vi uccidano, Bompiani, Milano 1977; Passione di Michele, Cappelli, Firenze 1980; Teatro, Tringale, Catania 1988; II. Libri-inchiesta: Processo alla Sicilia, Ites, Catania 1967; I Siciliani, Cappelli, Firenze 1980; Mafia. Da Giuliano a Dalla Chiesa, Siciliani Editori – Editori Riuniti, Roma 1983; III. Opere teatrali di Giuseppe Fava messe in scena: Vortice – Le vie della gloria, Palazzolo Acreide 1947; La qualcosa, Catania 1960; Cronaca di un uomo, Catania 1967; La violenza, Catania 1970; Il proboviro, Catania 1972; Bello bellissimo, Catania 1974; Opera buffa, Taormina 1977; Delirio, Catania 1979; Foemina ridens, Catania 1981; Ultima violenza, Catania 1983; Maffia – Parole e suoni, Catania 1984; Sinfonie d’amore, Catania 1987; IV. Opere teatrali di Giuseppe Fava mai rappresentate: La rivoluzione; America America; Dialoghi futuri imminenti; Il Vangelo secondo Giuda; Paradigma; L’uomo del Nord (incompiuta). [Questa nota è ripresa dal libro di Rosalba Cannavo’, di seguito segnalato].

Tra le opere su Giuseppe Fava: Claudio Fava, La mafia comanda a Catania, Laterza, Roma-Bari 1991; Idem, Nel nome del padre, Baldini & Castoldi, Milano 1996; Nando dalla Chiesa, Storie, Einaudi, Torino 1990 (e particolarmente il capitolo primo, “I carusi di Fava”); Riccardo Orioles, L’esperienza de “I Siciliani”, in Umberto Santino (a cura di), L’antimafia difficile, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 1989; Rosalba Cannavo’, Pippo Fava. Cronaca di un uomo libero, Cuecm, Catania 1990.

