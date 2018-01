Viterbo, incontro sulle problematiche connesse ad attività di volontariato zoofile

NewTuscia – VITERBO – Nella mattinata odierna il Prefetto di Viterbo Giovanni Bruno ha incontrato in Prefettura i rappresentanti delle Associazioni delle guardie giurate volontarie zoofile, ittiche e venatorie operanti in tutta la Provincia di Viterbo, per avviare un confronto utile e costruttivo per una compiuta conoscenza delle problematiche connesse a tale attività di volontariato.

In analogia a quanto richiesto ai volontari e le volontarie di protezione civile, il Prefetto Giovanni Bruno ha voluto conoscere il numero di guardie giurate zoofile effettivamente operative, le loro competenze specifiche, le attività svolte e gli strumenti a loro disposizione e i corsi di formazione effettuati.

I rappresentanti delle singole associazioni hanno ampiamente illustrato la loro realtà operativa e le criticità presenti in provincia, quali ad esempio il randagismo e l’ avvelenamento degli animali.

Il Prefetto Bruno al fine di approfondire e risolvere le problematiche emerse nel corso di questo primo incontro, ha rinviato alla imminente convocazione di un tavolo tecnico in cui parteciperanno i delegati delle associazioni zoofile, il servizio veterinario della ASL di Viterbo e la polizia provinciale.