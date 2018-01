Viterbo, corso di giardinaggio alla Click!

NewTuscia – VITERBO – Un nuovo anno è appena iniziato e con lui anche le attività dell’Associazione CLICK! di Viterbo, ormai famosa in tutto il territorio per i suoi corsi e le attività culturali e di svago che organizza.

Dopo il successo di quello appena terminato, lunedì 8 gennaio ci sarà la presentazione del nuovo corso di GIARDINAGGIO, tenuto dalla bravissima Lidia Ciocchetti.

Questo corso rappresenta l’ABC per la cura e manutenzione delle piante e del verde. Lo scopo di questo corso vuole essere quello di aumentare le conoscenze specifiche nel campo del giardinaggio, di apprendere le tecniche che possono rendere questa passione più piacevole e proficua, senza dimenticare l’esigenza di un’ attenzione ecologica. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di orientarsi nel mondo vegetale riconoscendo molte specie di piante della nostra zona ed avrà conoscenze per coltivare e curare le piante del proprio balcone e del proprio giardino.

La docente, Lidia Ciocchetti è da sempre appassionata di giardinaggio.

Ha tenuto diversi corsi di Giardinaggio presso la UPTE di Viterbo ed alcune Associazioni della provincia, ha studiato Potatura delle rose, Manutenzione dei giardini Storici e Giardinaggio Mediterraneo.

La sua missione è di condividere con altri la sua conoscenza del mondo vegetale e delle tecniche per coltivare il proprio giardino nel migliore dei modi.

L’incontro informativo del corso si terrà lunedì 8 gennaio alle ore 18.00 nella sede dell’Associazione.