Montefiascone, il 7 gennaio l’inaugurazione della scuola di danza New Angel

Mancano pochi giorni all’inaugurazione della scuola di danza New Angel: sacrificio, impegno, volontà e tanta voglia di mettersi in gioco sono state le armi vincenti di chi ha voluto credere nella significato che la struttura ubicata lungo la strada Cassia Nord incarna.

Gli insegnanti e gli atleti, emozionatissimi, lo si capisce dai tanti commenti che postano nelle pagine di Facebook, contano ormai le ore. la New Angel è una delle più importanti scuole della provincia e in questi ultimi anni e con impegno e perseveranza ha portato a casa ottimi risultati a livello nazionale.

Un cambio importante e imponente visto il grande lavoro che si è dovuto fare per rimettere a nuovo una struttura che tanti anni fa era una discoteca e che per molti anni è stata oggetto di vandalismi. Vederla al suo meglio è un desiderio che sta per realizzarsi creando una certa emozione, lo si capisce chiaramente da messaggio postato nella pagina Facebook della scuola direttamente dalla maestra Manuela Silvestri: “Vi aspettiamo domenica 7 GENNAIO dalle ore 16 in poi… durante la serata in pista con le musiche caraibiche e disco anni 90 per festeggiare l’apertura della ex discoteca HOLLYWOOD di Montefiascone❤la New Angel vi aspetta!

SETTIMANA OPEN WEEK CON LEZIONI DI PROVA PER OGNI CORSO

LE NOSTRE DISCIPLINE :

SYNCRHO LATIN – DUO LATIN – LATIN BATTLE – VIDEO DANCE – MODERN JAZZ – DANZA CLASSICA – PROPEDEUTICA ALLA DANZA – ZUMBA FITNESS – STRONG BY ZUMBA – CARAIBICO – LISCIO – BALLI DI GRUPPO – AIKIDO – YOGA – FIT BOXE – TOTAL BODY – CARDIO FITNESS – PILATES – OLIT – VIDEO DANCE VINTAGE – HIP HOP…!”

Non possiamo che fare tanti auguri alla scuola, alle insegnanti e agli atleti per ulteriori successi, lieti di essere presenti a questa splendida inaugurazione il 7 gennaio alle ore 16.00, in località “Porticella” nella ex discoteca “HOLLYWOOD”.