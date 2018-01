Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro ai campionati italiani ciclocross a Roma

NewTuscia – ROMA – Le Fiamme Oro sono il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Fondato nel 1954, comprende 41 discipline sportive e tra queste anche il ciclismo femminile con fior fior di campionesse che stanno conquistando allori tra strada e pista.

In organico sono entrati a far parte Elisa Longo Borghini (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 nella prova in linea su strada e vincitrice del titolo italiano strada e cronometro con le Fiamme Oro nel 2017) ed anche le talentuose Elisa Balsamo (campionessa del mondo su strada tra le juniores nel 2016), Rachele Barbieri (campionessa del mondo su pista nello scratch nel 2017), Maria Giulia Confalonieri e Sofia Bertizzolo.

Altra presenza di rilievo nelle Fiamme Oro è la polivalente Alice Maria Arzuffi che sabato 6 gennaio sarà ai nastri di partenza del campionato italiano ciclocross a Roma all’Ippodromo Capannelle.

Dopo l’esperienza ai campionati italiani in Piemonte nel 2017 (quinta a cronometro e 14.ma nella prova in linea), l’atleta lombarda è una delle favorite per il titolo tricolore élite ed avrà l’onore di rappresentare per la prima volta lo storico gruppo sportivo della Polizia di Stato in un campionato italiano di ciclocross oltre a “correre in casa” in quanto il team è tesserato nel Lazio presso il Centro Polifunzionale di Roma (Spinaceto).

Grazie al lavoro nel dietro le quinte di Luca Colusso (coordinatore tecnico), Nicola Assuntore (responsabile del settore ciclismo), Antonio Liverani e Lucio Parravano (tecnici del settore giovanile), il GS Fiamme Oro continua a lavorare con successo al progetto del ciclismo giovanile con le allieve Chiara Liverani, Asia Ranucci, Patrizia Parravano e Chiara Dionisi, le quali compongono il nuovo roster di atlete nella stagione 2018 e con l’organico ancora in via di definizione per accogliere altre giovani promettenti ragazze.