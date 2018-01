Autostrade dei Parchi, Federconsumatori Lazio: aumenti non graduali e discriminatori

NewTuscia – ROMA – L’aumento delle tariffe autostradali stabilito dal Governo, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, ricade in maniera pesante sui cittadini del Lazio. – afferma Stefano Monticelli Presidente di Federconsumatori Lazio. Infatti, se l’aumento medio è pari al 3%, sulla A24 è quasi del 13%”.

“Questo aumento – prosegue Monticelli – lede due principi fondamentali che tutelano gli utenti consumatori. Il principio della “gradualità dell’aumento delle tariffe” già messo in atto da altre Autority ed il “principio di non discriminazione” presente nel provvedimento di istituzione dell’Autorità dei Trasporti. Questo perché, l’aumento è avvenuto in una sola annualità e perché ricade particolarmente su una categoria di cittadini, i pendolari, che devono percorrere più volte al giorno quella tratta autostradale per lavoro o studio: un abitante di Tivoli, per esempio, arriva a spendere almeno 5 euro al giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro a Roma.