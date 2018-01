Un aiuto per Flounder, il cucciolo che teme la solitudine

NewTuscia – ROMA – Flounder è uno splendido cucciolone di 8 mesi, di soli 9 kg di peso, quindi di taglia piccola. Sembra un border collie in miniatura, forse un mix border collie-bassotto, ha un bellissimo pelo morbido, è espressivo, vivace, intelligente, affettuoso benché inizialmente timido, con grande spirito di esplorazione e curiosità.

Flounder è abituato a stare a contatto con cani e gatti: adora i propri simili, mentre manifesta una certa paura nel restare completamente solo.

Flounder ha un certo timore del mondo “fuori” e necessita di un po’ di pazienza per abituarsi, pertanto riteniamo che sia preferibile l’adozione in contesti non molto caotici, e magari anche di un giardino.

Il piccolo Flounder viene da un canile del Lazio ed è in stallo a Roma dove vive prevalentemente in un recinto. La sua adozione è particolarmente urgente… vi preghiamo di aiutarci a trovare finalmente una mamma e/o papà umani per questo tesoro!