San Lorenzo Nuovo, tante iniziative in arrivo per gli ultimi giorni di vacanze natalizie

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Nonostante le Festività di fine anno siano in dirittura di arrivo a San Lorenzo Nuovo sono ancora tante le attività in programma che caratterizzeranno soprattutto il week end dell’Epifania.

Si comincia il tardo pomeriggio del 5 gennaio con la Tombolata al Palazzetto aspettando l’arrivo della Befana; l’evento è organizzato dall’ Ass.ne Pro San Lorenzo e dai Giovani per San Lorenzo in collaborazione con il Comune.

Il giorno dopo alle ore 18.00 ultima rappresentazione del Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia nella nuova sede de “Il Bucone” con l’arrivo dei Re Magi a cavallo.

Domenica 7 invece la Parrocchia organizza la Giornata delle Famiglie presso il Palazzetto dello Sport; previsti il pranzo e tanti divertimenti per i più piccoli.

Alle ore 16.30 si terrà invece “la merenda” con bruschetta e vino locale organizzata dall’ASD Laurentina alla quale seguirà alle ore 18.00 con l’estrazione di una sottoscrizione volontaria a favore della stessa.

Le celebrazioni per le festività si concluderanno ufficialmente alle ore 18.30 con lo “spegnimento” delle luminarie e dell’Albero di Natale.

“Colgo ancora l’occasione – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – per ringraziare tutte le varie Associazioni e le Istituzioni che hanno collaborato all’allestimento delle varie iniziative Natalizie; lo scopo di far vivere a tutti lo spirito del Natale mi sembra sia stato pienamente raggiunto. Auspico che questa collaborazione prosegua sempre in futuro, magari anche con l’apporto di ulteriori realtà, e do a tutti appuntamento alle celebrazioni per Sant’Antonio del prossimo 17 gennaio”.