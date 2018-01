“Tutto s’aggiusta” in scena all’Auditorium di Orte Scalo

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – “E’ la meraviglia del sorriso dei bambini che strappa più di un sorriso anche agli adulti; è la purezza dei loro sentimenti che incanta i cuori dei grandi e dei piccini e li riempie di gratitudine”. Con queste parole, Marco della Melina, presidente dell’Associazione culturale “01029”, descrive brevemente lo spettacolo teatrale “Tutto s’aggiusta”, che i bambini e i ragazzi del “Baobab”, centro semiresidenziale per minori con difficoltà della neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva dell’Usl Umbria 2, porteranno in scena sul palco dell’auditorium di Orte Scalo il prossimo giovedì 4 gennaio alle ore 18.

Con questa iniziativa benefica, promossa in collaborazione con l’Associazione “Pro Loco Orte”, con il comitato festeggiamenti “Classe ‘77” e con il patrocinio del Comune di Orte, l’Associazione “01029” vuole contribuire fattivamente alla raccolta fondi per l’autofinanziamento dei progetti del centro, in particolare dell’organizzazione di un corso estivo durante il quale i bambini del Baobab potranno divertirsi, imparare e dare libero sfogo alla creatività.

“Siamo certi”, prosegue Della Melina “che contribuire alla gioia e alla realizzazione di un sogno di queste splendide creature, dando una mano alla straordinaria umanità e impagabile professionalità degli operatori del centro, sia il più grande regalo di Natale che la città di Orte possa fare e si possa fare”.

L’ironia e le simpatiche battute, le allegre canzoni, le autentiche emozioni dei piccoli attori del Baobab aspettano un pubblico numeroso giovedì 4 gennaio alle ore 18 all’Auditorium di Orte Scalo per trascorrere insieme un pomeriggio straordinariamente divertente, a cui seguirà un gustoso buffet offerto dagli esercizi commerciali cittadini.