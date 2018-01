Palozzi, Marchetti (FI): “Sul fronte aziende municipalizzate Virginia Raggi continua a non azzeccarne una”

NewTuscia – ROMA – “Sul fronte aziende municipalizzate Virginia Raggi continua a non azzeccarne una. Apprendiamo in queste ore che i lavoratori di Risorse per Roma, società in house partecipata interamente dal Comune, non avrebbero ancora ricevuto lo stipendio relativo al mese di dicembre.

Siamo di fronte a una questione occupazionale allarmante, che deve essere immediatamente affrontata e risolta dall’inefficiente amministrazione Raggi. Le rassicurazioni e le promesse in salsa grillina ormai non bastano più, servono azioni concrete per tutelare i tanti lavoratori che stanno vivendo un vero e proprio dramma”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi, e l’esponente di Forza Italia, Roberto Marchetti.