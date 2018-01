Newtuscia.it: nel 2018 confermiamo il nostro impegno per un giornale al servizio dei lettori

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – L’augurio redazionale che ci sentiamo di rivolgere ai nostri lettori è l’auspicio di un nostro sempre maggiore impegno per offrire un giornale utile e al servizio dei lettori. Per noi la comunicazione digitale deve essere strumento imprescindibile di miglioramento delle relazioni umane.

Nell’ottobre 2016 abbiamo registrato l’approvazione della nuova legge sull’editoria, da parte dalla Camera dei deputati, legge nella quale viene introdotta per la prima volta una definizione precisa di “quotidiano online”. Questo evento apre importanti prospettive al nostro mondo dell’editoria digitale. Il legislatore, tra le altre cose, è intervenuto per disporre un’aggiunta all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali” che definisce i prodotti editoriali.

Ai “classici” aggiunge il “quotidiano on line” e per questo, lo sottolineiamo, “si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie”.

Impegno per far conoscere e apprezzare il nostro giornale da sempre nuovi lettori. Le prospettive e l’impegno del nostro e “ Vostro” quotidiano on line.

Già dalla costituzione nel luglio 2008, per cui festeggeremo quest’anno il decennale, ed in particolare con il restyling del luglio 2016 abbiamo vissuto, come redazione di Newtuscia, un momento importante ed esaltante di cambiamento nella veste grafica del quotidiano, più agile e rispondente alle esigenze comunicazionali dei lettori che ci hanno sostenuto in questi anni con un’ attenzione e una considerazione sempre crescenti.

L’impegno assiduo di Gaetano Alaimo, di Maurizio Fiorani, di chi scrive, di Emanuela Colonnelli e di Serena Biancherini e di tutta la giovanissima e intraprendente Redazione sta concretizzando buoni frutti per quello che affettuosamente definiamo il “nostro quotidiano on line”.

Come più volte sottolineato la multimedialità, la diversificazione tra articoli e webTV, l’estensione e penetrazione territoriale a nuove cittadine dell’Umbria e della Toscana, della provincia metropolitana di Roma, oltre che della Tuscia, l’integrazione tra cronaca, approfondimento tra l’attualità politico amministrativa, le rubriche della cultura, di moda, l’attenzione al mondo economico, la scuola, le tradizioni e la sempre più ampia pagina sportiva si stanno rivelando come gli strumenti più efficaci per fornire ai lettori di ogni età un servizio d’informazione che ci stiamo impegnando a rendere sempre più qualificato e obbiettivo.

Del resto la nostra assidua linea editoriale ha sempre mirato a creare una comune identità e un dialogo di integrazione tra Viterbo capoluogo, l’area litoranea, la Cimina e i laghi, le zone di confine con la Toscana e l’Umbria, la Teverina, l’area fallisca di Civita Castellana, come comunità e territori che condividono comuni radici di storia e di cultura.

La nuova veste grafica di Newtuscia ha inteso riportare con una più facile leggibilità e diffusione tramite i social le informazioni e le tematiche delle nostre città’ per migliorare i rapporti tra i cittadini, le istituzioni comunali, la regione, il mondo della formazione, le realtà produttive, sociali e del volontariato. Cercheremo di essere sempre più puntuali nell’informazione, obiettivi nei giudizi, attenti alle questioni dei cittadini, in questa dimensione la nostra indipendenza ormai decennale costituisce una garanzia di professionalità e servizio ai lettori ed ai teleascoltatori.

Noi crediamo che la nostra professione giornalistica avrà un futuro solo attraverso la riscoperta della sua utilità sociale e della capacità di sollecitare rispettosamente le coscienze dei lettori sui temi della vita quotidiana, delle famiglie, dei minori e della tutela della qualità della vita e dell’ambiente.

Come redazione, formata in gran parte da giovanissimi operatori, dobbiamo maturare questa consapevolezza, impegnandoci per reinventare il nostro ruolo al servizio delle comunità, e imparare a far buon uso di tutti gli strumenti che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, che consentono di costruire con i lettori tele-radio ascoltatori un rapporto basato sulla fiducia e la credibilità.

I giovani della generazione digitale vanno invitati a considerare la comunicazione digitale come strumento di miglioramento delle relazioni umane.

In particolare la “nuova comunicazione” che vogliamo mettere in pratica sarà positivamente orientata verso i giovani della “generazione digitale” che dispongono del grande potenziale della comunicazione, ma non devono tralasciare il valore insostituibile delle relazioni umane.

Per noi l’informazione e la comunicazione tecnologicamente più avanzata devono promuovere atteggiamenti di dialogo solidale nelle nostre città, ispirate sempre e comunque al rispetto tra diverse visioni della vita, religioni, culture, etnìe, opinioni politiche, nella vita familiare, interpersonale, come in quella pubblica.

Un rinnovato grazie ai nostri lettori ed ai nostri sostenitori… per la fiducia che vorrete continuare a dimostrarci in questo nuovo anno!