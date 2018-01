Narni, sindaco de Rebotti annuncia inizio lavori su Strada di Morellino

NewTuscia – NARNI – Inizieranno lunedì 8 gennaio i lavori di bonifica idrogeologica della strada comunale di Morellino. Lo rende noto il sindaco, Francesco de Rebotti, che informa anche sull’importo complessivo del progetto pari a 150mila euro finanziati dalla Regione Umbria. Quattro gli interventi previsti e così distribuiti: Intervento n.1: Tratto dal km 1+800 al km 1+950 per la realizzazione di drenaggio e gabbionate di sostegno della carreggiata stradale; Intervento n.2: Tratto dal km 3+040 al km 3000+120 per la sistemazione della cunetta e l’asfaltatura del tratto stradale attualmente imbrecciato; Intervento n.3: Tratto dal km 3+380 al km 3+410 per asfaltatura; Intervento n.4: Tratto dal km 4+100 al km 4+200 per la realizzazione del tombino per smaltimento acque meteoriche.

Sempre il sindaco riferisce che si inizierà con l’intervento n.4 che durerà l’8 e il 9 gennaio e, a seguire, con l’intervento n.1 dal 10 gennaio fino al 31, rinviando a tempi successivi l’esecuzione degli interventi di asfaltatura. De Rebotti ha emanato anche un’ordinanza per l’istituzione del divieto di transito nei tratti interessati in concomitanze con i periodi di lavoro. L’8 e il 9 dal km 4+100 al km. 4+200 dalle 8 e 30 alle 17; dal km 1+800 al km 2+000 fra Strada di Sant’Andrea e case Valle Cupa dalle 8 e 30 del 10 gennaio alle 17 del 31 gennaio con chiusura totale al transito, quantomeno nel primo periodo, per poi prevedere un’eventuale successiva riapertura a senso unico alternato.