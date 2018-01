Frosinone, una casa asciutta per Paquito

NewTuscia – FROSINONE – Paquito ha vissuto quattro anni nelle mani del suo proprietario cacciatore, che lo ha tenuto come spesso fanno i cacciatori, senza troppi riguardi, senza carezze, senza troppe attenzioni. Paquito doveva solo correre, e filare come il vento.

Cosi’, quando invece gli è venuto qualcosa ad una zampa, qualcosa di non ben definito, forse una semplice infiammazione ad un tendine, che pero’ gli impediva di correre, il cacciatore gentile, quello che ama tanto gli animali e la natura, ha pensato bene di abbandonarlo per strada, togliersi l’impiccio di un cane che ormai, cosi’ non serviva piu’ a nulla.

Finito in canile, Paquito corre il serio rischio di ritrovarsi con qualcosa che, preso inizialmente, poteva essere curabile, e invece trascurato diventare una situazione cronica ed irreversibile.

E’ la zampa posteriore sinistra che ha problemi, la tiene sempre piegata e non la poggia.

Per lui dev’essere molto doloroso. Inoltre qui in canile i cani vivono perennemente nel bagnato, e questo aggrava la sua situazione.

NEL CANILE DOVE SI TROVA PAQUITO NON CI SONO VOLONTARI E I CANI NON ESCONO MAI DAI BOX DI SOLO CEMENTO, NON RICEVONO CAREZZE NE’ COCCOLE.

Paquito, che non è abituato alle gentilezze, è rimasto stupefatto dalle nostre attenzioni, ma le ha gradite molto, e ci ha permesso di capire che ha un buon carattere, appena timido, ma dolce e buono.

Paquito ha il pelo corto e soffre moltissimo il freddo. Inoltre alla sua zampa dolorante fa male l’umidità, ma qui i cani devono stare sempre sul cemento bagnato.

L’ADOZIONE DI PAQUITO E’ URGENTISSIMA, LA ZAMPA GLI FA MOLTO MALE, NON LA POGGIA PER TERRA, FORSE HA QUALCOSA AL TENDINE, HA BISOGNO DI CURE E DI CALDO.

Cerchiamo per Paquito un’adozione molto urgente con persone che vogliano aiutarlo ad approfondire cosa succede alla sua zampetta. E’ già stata esclusa una frattura mal saldata, ma sono necessari approfondimenti.

Paquito bel segugio di taglia media sui 18 kg nato nel 2013, ha corso come un fulmine per quattro anni e adesso che ha una zampetta malmessa è stato abbandonato finendo in canile a settembre 2017.

E’ un cane dolce, affettuoso e tranquillo, un cane adatto anche a famiglie con bambini. Va d’accordo con i suoi simili.

Vaccinato, microchippato, sterilizzato. Negativo alla leishmania ottobre 2017

Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone. Adottabile al Centro e Nord.

Per info ed adozione:

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com

roberta.pe9@gmail.com