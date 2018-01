Calvi dell’Umbria, insediato Consiglio comunale dei ragazzi

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – “E’ uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione, progettato sin dalla campagna elettorale ed infine realizzato”. A dirlo è il sindaco, Guido Grillini, che commenta l’insediamento del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. “Si tratta di un progetto – aggiunge – di carattere formativo volto a fornire strumenti di conoscenza e interpretazione della realtà amministrativa e sociale che circonda il tessuto più giovane della nostra società.

E’ inoltre un modo per mettere in pratica l’educazione civica insegnata a scuola, istituzione con cui il progetto è stato condiviso e portato avanti con grande entusiasmo dal corpo insegnante, dai ragazzi coinvolti in prima persona e dalle loro famiglie”. Il Consiglio si è insediato nei giorni scorsi con il giuramento del sindaco eletto Sofia Nesta.