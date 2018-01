Nuova poltrona prelievi all’AVIS A. Montanucci di San Lorenzo Nuovo

NewTuscia – SAN LORNENZO NUOVO – Nei giorni scorsi la Banca TEMA, realtà da sempre vicina al territorio ed alla Comunità di San Lorenzo Nuovo, ha donato alla locale Sezione AVIS una moderna poltrona per prelievi.

L’arrivo di questa poltrona, che ha completato l’arredo della sala prelievi, unitamente al cambio della sede e quindi della sala attesa, avvenuto nei mesi scorsi, consente alla locale Sezione AVIS di disporre di una struttura estremamente funzionale, confortevole ed in regola con tutte le molteplici norme che caratterizzano il settore.

“Ringrazio a nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutti gli associati, il Consiglio di Amministrazione della Banca TEMA per l’importante donazione – dice il Presidente della Sezione AVIS A. Montanucci di San Lorenzo Nuovo Osvaldo Brutti – che ci permette di svolgere l’attività di prelievo in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le tutele a favore del donatore. Il 2017 non poteva chiudersi in un modo migliore, auspico che il 2018 sia altrettanto positivo e che le donazioni, comunque già elevatissime rispetto alla media nazionale e locale, crescano ancora di più. Donare è vita. Buon 2018.”