Narni, sabato 6 gennaio concerto del coro Gospel One Voice

NewTuscia – NARNI – Narni Sotterranea, con la collaborazione del Comune di Narni, organizza nella stupenda cornice dell’ex chiesa di S. Maria Maggiore, oggi San Domenico (Auditorium Bortolotti), un importante evento musicale.

Dopo il lusinghiero successo del concerto svoltosi il 2 dicembre scorso, realizzato dalla Fanfara della Polizia di Stato, a favore del Comitato Daniele Chianelli, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 18, si terrà il concerto del coro Gospel One Voice, composto da 20 elementi, costituitosi nel dicembre 2004, che ha ampliato il repertorio musicale attingendo brani dalla musica Worship, dal Pop e dal Musical. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che opera per la raccolta di fondi destinati all’aiuto concreto e diretto di persone o situazione disagiate, nonché a sostegno di iniziative promulgate da organizzazioni ed enti per la ricerca, la prevenzione o la solidarietà comunque intesa, per questo motivo l’intero incasso sarà devoluto all’Associazione di Narni per la Lotta contro il Cancro. https://www.facebook.com/ONE-VOICE-96021269261/https://www.youtube.com/user/onevoiceit

Posti limitati – Prenotazioni: info@narnisotterranea.it – tel. 339 1041645.