Corso per educatori montessoriani a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sabato 13 Gennaio 2018, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, presso il Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi in viale IV Novembre n. 23 a Viterbo, saranno aperte al pubblico le lezioni dei corsi per Educatori della Prima Infanzia e Insegnanti di Scuola dell’Infanzia organizzati dall’Opera Nazionale Montessori , in collaborazione con l’A.Pe.M. Associazione Pedagogia Moderna, inaugurati a Ottobre 2017.

Dalle ore 9 alle ore 13, il Presidente dell’Opera Nazionale Montessori il Professor Benedetto Scoppola, terrà la lezione “ Il Metodo Montessori e le neuroscienze ”, una lectio magistralis che metterà in evidenza l’attualità del Metodo in relazione alle scoperte neuro-scientifiche moderne.

Dopo la pausa pranzo, dalle ore 14 alle ore 18, l’insegnante di massaggio infantile certificata AIMI Cinzia Varzella, terrà la lezione “ Il massaggio infantile ”, andando ad evidenziare come questo tipo di contatto faciliti uno sviluppo armonico del bambino, dal punto di vista fisico, psicologico ed emotivo.

Il costo di partecipazione per ogni singola lezione è di soli 8 euro .

Per frequentare una o entrambe le lezioni è necessario prenotarsi entro il 12 Gennaio 2018 al seguente indirizzo e-mail info@cardinalragonesi.it specificando: nome, cognome, lezione/i a cui si intende partecipare.

Il pagamento potrà essere effettuato presso la segreteria del Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi, al momento della registrazione, direttamente il 13 Gennaio 2018, dalle ore 8,30 alle ore 9, per la lezione “Il Metodo Montessori e le neuroscienze” e dalle ore 13,30 alle ore 14 per la lezione “Il massaggio infantile”.

