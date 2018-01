Ad Assisi va in scena la magia senza tempo delle Suggestioni d’Oriente

NewTuscia – ASSISI – Sarà Dalai Nuur – Suggestioni d’Oriente ad aprire il nuovo anno al teatro Lyrick di Assisi per la stagione Concentrato di emozioni il prossimo 3 gennaio alle ore 21.15.

In scena, uno spettacolo unico nel suo genere con suoni divini, giochi di luci e oltre cinquecento splendidi costumi, impreziositi da gemme, oro e broccato, che accompagnerà lo spettatore in un viaggio emozionante, capace di trasmettergli tutta la magia e il fascino del lontano Oriente. Una produzione mozzafiato, sospesa tra danza e arte circense, che continua a richiamare il pubblico di tutto il mondo. Uno show carico di spiritualità che fonde grazia ed energia attraverso coreografie travolgenti e acrobatiche. Dalle ninfe di Bali al suono dei tamburi Giapponesi, passando per il Bodhisattva dalle mille braccia e per i ventagli e i pugnali della danza Coreana, rivelerà miti e leggende dei popoli dell’Asia Orientale in un caleidoscopio di epoche e culture diverse.

