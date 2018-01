A24, Aurigemma (FI): “Autostrada dei Parchi subito in commissione”

NewTuscia – ROMA – “A seguito dell’ennesimo aumento dei pedaggi dell’Autostrada dei Parchi – che coinvolge una quarantina di Comuni della nostra regione, oltreché il casello di Ponte di Nona – che in appena due anni sono incrementati di circa il 25%, senza peraltro nessun tipo di giustificazione visto che nello stesso periodo l’inflazione è rimasta invariata, ho presentato una richiesta urgente di convocazione della Commissione regionale Trasporti, invitando l’Amministratore Delegato di “Strada dei Parchi”, il sindaco di Roma, la Città Metropolitana di Roma Capitale e i sindaci dei Comuni della Valle dell’Aniene. L’obiettivo è quello di intraprendere tutte le iniziative possibili per impedire un inaccettabile rincaro, che penalizzerebbe ulteriormente i cittadini e i pendolari ( soprattutto studenti e lavoratori) di un territorio che rappresenta una peculiarità della nostra regione. Siamo convinti che il presidente Zingaretti abbia talmente a cuore le sorti di questa realtà, da poter accelerare per lo svolgimento di questa importante audizione”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma