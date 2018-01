Asvom, incontro con sindaco Paolini: continuano le attività

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nel pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre 2017, a poche ore dalla scadenza della convenzione 2017 si è tenuto un incontro tra il presidente dell’As.Vo.M. Claudia Ciampicotto con il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini.

Nell’incontro, decisamente positivo, è stato raggiunto un accordo tra le parti ed è stata firmata la convenzione di protezione civile per l’anno 2018. Quindi l’As.Vo.M. continuerà, senza interruzioni, i suoi servizi, nella completa totalità a favore della cittadinanza di Montefiascone. Si ringrazia il sindaco Paolini della disponibilità e della fiducia accordata all’associazione per il nuovo anno. L’As.Vo.M. continuerà ad essere quindi operativa sia a livello comunale, regionale e nazionale e per tutti i 365 giorni del nuovo anno, 24 ore su 24.

As.Vo.M. (Associazione Volontari Montefiascone)