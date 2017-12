Un anno di pattinaggio Libertas Pilastro

NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno è solito fare un consuntivo delle attività svolte, il 2017 è stato un anno impegnativo, ma nello stesso tempo pieno di soddisfazioni sia nell’attività sportiva che in quella sociale e umanitaria, il 5 gennaio abbiamo festeggiato il 25° anniversario della costituzione dell’associazione Libertas Pilastro ’92 Pattinaggio che prende il nome dall’Ente di promozione Libertas, dal quartiere dove e nata e dell’anno di nascita.

Per quanto riguarda l’attività sportiva gli atleti hanno partecipato a vari eventi, iniziando dal Trofeo Internazionale di Roma, e con i campionati regionali e nazionali della Federazione e degli Enti di Promozione e di trofei e meeting, i ragazzi si sono prese belle soddisfazioni dimostrando la buona scuola del pattinaggio del Pilastro, l’associazione è stata anche ottima organizzatrice dl Trofei e Meeting a cui hanno partecipato oltre seicento atleti provenienti da molte regioni, ricevendo complimenti da tutti i partecipanti per l’accoglienza e la logistica, inoltre, presso il centro sportivo Sacro Cuore si è svolta la quarta giornata del Progetto CONI “per gioco e per sport” dove i bambini delle scuole elementari hanno provato vari sport delle associazioni dei CAS (centri avviamento allo sport).

Sport e solidarietà, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport con lo slogan “Regaliamoci un sorriso” indetta da CONI, i bambini dell’ASD Libertas Pilastro Pattinaggio si sono recati presso il reparto pediatria dell’ospedale di Belcolle, per i piccoli atleti è stata una bellissima esperienza di vita quella di portare un po’ di serenità e allegria ai bambini meno fortunati di loro e costretti a stare in ospedale, la madrina dell’evento Marika Fontana vice campionessa del mondo e terza al campionato europeo della FISR, non nuova a questo tipo di esperienza, infatti, l’atleta della Libertas Pilastro lo scorso anno è stata tipizzata presso l’ospedale stesso per un eventuale donazione del midollo osseo (ADMO).

Abbiamo organizzato con la collaborazione del Centro Provinciale Sportivo Libertas con il presidente Nildo Rapiti, e la presenza del presidente nazionale Libertas prof. Luigi Musacchia, tre giorni del Festival dello Sport a cui hanno aderito molte società viterbesi, con le loro discipline sportive.

I dirigenti ringraziano le famiglie degli atleti che con i sacrifici di questi momenti particolari, riescono tuttavia a supportare l’attività sportiva dei loro figli, ringraziano anche gli storici istruttori: Sara Turchetti, Maurizia Burioni, Alessia Marchetti (da poco mamma del piccolo Edoardo), Jacopo Sapronetti e le due nuove istruttrici Gioel Carbone e Maria Sabatti e le altre collaboratrici per l’impegno profuso nei confronti dell’associazione e dei ragazzi, un riconoscimento e una menzione speciale per Erica Salta dai Veterani dello Sport.

Apriamo il 2018 facendo cosa gradita ai ragazzi, una giornata particolare con lo show-man del pattinaggio, vice-campione del mondo Pierluca Tocco e Marika Fontana che si esibiranno per loro nella “La Fabbrica di Cioccolato” che andrà in scena domenica 7 gennaio 2018 alle ore 17.00 presso il centro sportivo parrocchiale Sacro Cuore, a questo proposito si ringrazia il parroco don Flavio Valeri per la disponibilità dell’impianto, gli sportivi e simpatizzanti sono invitati a partecipare con ingresso libero.

Inoltre proseguono sempre le lezioni di prova gratuite per chi vuole avvicinarsi al pattinaggio, gli interessati possono venire presso il centro sportivo Sacro Cuore dal lunedì al venerdi dalle ore 15.30 alle 20.00, per ulteriori informazioni facebook: Libertas Pilastro o cell. 3495960734 – 3488955121.

Carlo Turchetti

ASD Libertas Pilastro ‘92