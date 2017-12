Tre auto alle fiamme e rogo a un seminterrato: al lavoro i vigili del fuoco

NewTuscia – VITERBO – Stanotte siamo intervenuti alle ore 02:40 circa per l’incendio di tre autovetture. Il rogo si è sviluppato appena fuori le mura cittadine di Viterbo, tra via Pietro Vanni e via Raniero Capocci.

Le fiamme hanno interessato anche la facciata delle abitazioni adiacenti, senza però causare danni strutturali all’edificio. Sul posto sono intervenuti una APS e una autobotte dalla Centrale e l’intervento si è concluso intorno alle 04:00. Quasi contemporaneamente, poco prima delle 03:00, la squadra di Civita Castellana è intervenuta a Monterosi, via Santa Maria, per l’incendio di un seminterrato.

Il locale, fino a poco tempo fa, era adibito a falegnameria. Sul posto, oltre ai vigili di Civita, l’autobotte da Viterbo e la squadra del distaccamento romano di Campagnano.

Dalle fiamme è stato portato in salvo un cane, che viveva all’interno del seminterrato. L’intervento si è concluso intorno alle ore 06:00 di questa mattina.